Nein, eine halbe Million Euro sind nicht zu viel für den 200-köpfigen „Bürgerrat Frieden und Diplomatie“, mit dem die Thüringer Landesregierung seit einem halben Jahr eine neue Form der politischen Mitwirkung ausprobiert. Eine Investition in zusätzliche Kanäle der Demokratie ist eine gute Idee angesichts des bedauerlichen Zulaufs für deren Verächter. Ob am Ende mehr herauskommt als ein Appell für den Weltfrieden, über den bekanntlich nicht der Freistaat Thüringen entscheidet?