Die Brombeer-Koalitionäre passen, geht es um die deutsche Haltung zum Ukraine-Krieg, eigentlich nicht zusammen. „CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs“, heißt es schon in der Präambel des Koalitionsvertrags. Weil führende Thüringer BSWler aber an die Macht wollten, CDU und SPD dies gern annahmen und die bundesweit einzigartige Koalition zur AfD-Abwehr auch in der medialen Öffentlichkeit auf Wohlwollen stieß, übernahm die Brombeere tatsächlich die Landesregierung.