Die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit im „Thüringer Bogen“ geht in die Verlängerung. Die Landkreise Gotha und Ilm-Kreis haben eine Zweckvereinbarung getroffen, um die zentralen Instrumente ihrer gemeinsamen Regionalentwicklung zumindest für die nächsten zwei Jahre zu sichern. Wie aus einer aktuellen Informationsvorlage von Landrätin Petra Enders hervorgeht, wird das bewährte Regionalmanagement über den bisherigen Förderzeitraum (31. Juli 2027) hinaus bis zum 31. Dezember 2029 fortgeführt. Gleichzeitig wurde die Laufzeit des Regionalbudgets bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Damit bleibt das Fundament für kontinuierliche Vernetzung, Wirtschaftsförderung und gemeinsame Projekte in der Region bestehen.