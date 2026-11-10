Thüringer Bob-Pilot: Hannighofer verpasst Nominierung

Schlechte Nachrichten für Hans Peter Hannighofer: Der Bob-Pilot vom BRC Thüringen hat es nicht in das deutsche Weltcup-Team geschafft und wird auch in der neuen Saison im zweitklassigen Europacup an den Start gehen. Nach dem Abschluss der Selektionsrennen berief Bundestrainer René Spies Francesco Friedrich für die komplette Saison, der Weltklasse-Pilot aus Pirna startet sowohl mit dem kleinen als auch mit dem großen Schlitten. Der in Oberhof ausgebildete Hesse Adam Ammour ist im Zweier für den kompletten Winter gesetzt. „Zusätzlich nominieren wir bis Weihnachten Max Illmann im Zweier und Vierer sowie Adam Ammour im Vierer. Danach fallen die weiteren Entscheidungen mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Lillehammer“, erklärte Spies.