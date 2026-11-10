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Thüringer Bob-Pilot Hannighofer verpasst Nominierung

Der Erfurter fehlt im Weltcup-Aufgebot von Bundestrainer René Spies. Dafür ist Lisa Buckwitz wieder mit von der Partie.

Thüringer Bob-Pilot: Hannighofer verpasst Nominierung
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Fährt weiterhin in der zweiten Bob-Liga: Hans Peter Hannighofer mit seinem Team. Foto: imago/Eibner

Schlechte Nachrichten für Hans Peter Hannighofer: Der Bob-Pilot vom BRC Thüringen hat es nicht in das deutsche Weltcup-Team geschafft und wird auch in der neuen Saison im zweitklassigen Europacup an den Start gehen. Nach dem Abschluss der Selektionsrennen berief Bundestrainer René Spies Francesco Friedrich für die komplette Saison, der Weltklasse-Pilot aus Pirna startet sowohl mit dem kleinen als auch mit dem großen Schlitten. Der in Oberhof ausgebildete Hesse Adam Ammour ist im Zweier für den kompletten Winter gesetzt. „Zusätzlich nominieren wir bis Weihnachten Max Illmann im Zweier und Vierer sowie Adam Ammour im Vierer. Danach fallen die weiteren Entscheidungen mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Lillehammer“, erklärte Spies.

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Bei den Frauen haben Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) sowie Laura Nolte ihre Startplätze bis Saisonende sicher. „Dahinter war Leona Klein im Monobob sehr stark, Charlotte Candrix im Zweier. Deshalb teilen wir die Weltcups auf: Leona bekommt zwei Rennen, Charlotte die anderen beiden“, verriet Spies.

Der in Erfurt wohnende Hannighofer geht bei den ersten Europacups der Saison in Lillehammer und Altenberg an den Start, das Rennen in Winterberg lässt er aus. „Nach diesen drei Wettkämpfen werden wir nach Weihnachten das Team anhand der Leistungen neu bewerten und aufstellen”, sagte Sepp Dostthaler, der das deutsche Europacup-Team koordiniert.