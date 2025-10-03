Der 3. Oktober als Nationalfeiertag hat sich überlebt. Nichts ist an dem Tag passiert. Ein Vertrag trat in Kraft, der die zwei Teile Deutschlands nach 40-jähriger Trennung wieder verband. Das haben die Ostdeutschen 1990 mit ihrer ersten freien Wahl seit 1932 mit deutlicher Mehrheit so entschieden. Das Datum der Einheit selbst war ein rein bürokratisches Erfordernis. Es gäbe bessere Tage, an denen tatsächlich Menschen handelten und selbst Geschichte schrieben.