Voigt, hinter Weltcupspitzenreiterin Franziska Preuß die Nummer zwei im deutschen Team, war in der Weihnachtszeit erkrankt und hat sich davon offenbar noch immer nicht erholt. Bei jeweils einem Start in Oberhof und Ruhpolding blieb sie geschwächt weit abgeschlagen hinter den Erwartungen zurück. Sie soll in der Woche nach den Rennen in Antholz in die WM-Vorbereitung einsteigen, wenn es ihre Gesundheit zulässt. Die Weltmeisterschaft findet vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide/Schweiz statt.