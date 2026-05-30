Was haben Braunkehlchen, Dukaten-Feuerfalter oder Schwarze Teufelskralle gemeinsam? Sie stehen auf einer Liste des Landschaftspflegeverbandes Thüringer Wald. Und das ist beruhigend, denn um sie und andere insgesamt 23 Vogel-, Insekten-, Pilz- und Pflanzenarten wird sich in den kommenden fünf Jahren intensiv gekümmert. Viele Menschen werden diese Arten mit zum Teil exotischen Namen nichts sagen. Sie könnten sie in der Natur vermutlich nicht einmal erkennen.