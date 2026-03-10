Der Chaos Computer Club, Europas größte Vereinigung von Computer-Hackern, hat den digitalen Unabhängigkeitstag ausgerufen. Zumindest einmal im Monat. Der Verein ruft dazu auf, an jedem ersten Sonntag im Monat den großen Technologiekonzernen den Rücken zu kehren. Da die meisten dieser Firmen ihren Sitz in den USA haben, nennt der CCC den Tag passend „Independence Day“ in Anspielung an den wichtigsten Feiertag der USA.