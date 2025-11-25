Es ist umfangreich, aber nicht überraschend neu, was Thüringens Bauminister Steffen Schütz jetzt als das „Baupaket“ vorgestellt hat. Es soll das Bauen schneller und insbesondere bei Wohnungen auch günstiger machen. Dass Baugenehmigungen digital und damit viel schneller erteilt werden sollen, ist freilich schon länger bekannt. Neuerdings muss auch das Zauberwort KI in dem Zusammenhang herhalten. Auch der neue Gebäudetyp „E“ (wie einfach), den die Bundesbauministerin erst vor ein paar Tagen propagiert hat, wurde schon vor längerer Zeit erfunden. Im Baupaket steckt jetzt außerdem der Versuch, das ganze Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bei öffentlichen Bauten zu straffen und es schneller zu machen.