Auch wenn es sich zunächst etwas merkwürdig anhört wegen der vielen negativen Nachrichten über die Deutsche Bahn: Der Zug-Fernverkehr boomt. Mit dem nächsten Fahrplanwechsel am 14. Dezember profitiert auch Südthüringen von neuen und schnelleren Zügen zu etlichen Reisezielen in Deutschland und Nachbarländern, die an Knotenpunkten wie Erfurt, Coburg, Nürnberg und Würzburg gut an den hiesigen Regionalverkehr angebunden sind. Seit einigen Tagen sind Fahrten mit ICE, IC und Nachtzug für 2026 planbar und buchbar. Ein Überblick zu lohnenswerten Neuerungen.