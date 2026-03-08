Da waren wohl mehrere Glücksmomente zugleich im Spiel, die dafür sorgten, dass das musikbegeisterte Publikum in Schweina (Wartburgkreis) am Samstagnachmittag ein einzigartiges Musikerlebnis genießen konnte. Schlossherr Ralf Täfler und seine Frau hatten für die Liebhaber klassischer Musik die Türen ihres Glücksbrunner Schlosses geöffnet. Mehr als 60 Gäste folgten ihrer Einladung. Die Gastgeber holten sogar noch Stühle herbei, damit alle Besucher einen Sitzplatz bekamen. Die Nachmittagssonne schickte derweil durch die großen Fenster ihre Strahlen herein und tauchte den Raum in warmes Licht.