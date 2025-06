Der Ausbildungsmarkt in Thüringen bleibt ein Bewerber-Markt. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Umfrage der drei Thüringer Industrie- und Handelskammern unter Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Demnach haben 80 Prozent der Bewerber für ihren Ausbildungsplatz nur eine bis fünf Bewerbungen verschicken müssen. Ein klares Zeichen dafür, dass Unternehmen weiterhin händeringend nach jungem Nachwuchs suchen. 40 Prozent der Befragten gaben laut Thomas Fahlbusch, Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK Erfurt an, dass sie nur eine Bewerbung verschicken mussten, um ihren Ausbildungsplatz zu finden. Nur sechs Prozent der Befragten gaben an, dass sie mehr als 15 Bewerbungen verschicken mussten, um einen Ausbildungsplatz zu finden.