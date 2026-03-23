Der Thüringer Arbeitsmarkt steckt mitten in einem Strukturwandel. Das belegt eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Darin haben die Wissenschaftler Arbeit den beruflichen Strukturwandel in Mitteldeutschland untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass unter anderem Metallfacharbeiter in den Jahren von 2013 bis 2024 deutlich an Bedeutung auf dem Thüringer Arbeitsmarkt verloren haben. Auch bis 2040 sehen die Wissenschaftler weitere Veränderungen auf Beschäftigte zukommen. .