Thüringer Arbeitsmarkt: Mehr Thüringer im Juli ohne Job

"Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli ist überwiegend saisonbedingt und betrifft vor allem Jugendliche, die nach dem Ende ihrer Schul- oder Ausbildungszeit in eine Übergangsphase eintreten", erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Dieser Trend sei in den Sommermonaten üblich. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt aber wegen der anhaltend schwachen Konjunktur nicht mehr so aufnahmefähig wie in vergangenen Jahren. Das zeige sich an einer steigenden Zahl von Langzeitarbeitslosen.