Noch nie waren in Thüringen ältere Arbeitnehmer so stark in den Arbeitsmarkt integriert, wie heute. Das geht aus aktuellen Zahlen der Regionaldirektion für Arbeit in Halle hervor. Demnach zeigen sich gerade in den Altersgruppen ab 60 deutliche Anstiege. Im Juni 2024 waren rund 89.300 Menschen im Alter von 60 Jahren bis zum Renteneintrittsalter sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist die höchste Zahl seit über mehr als zehn Jahren. Im Juni 2014 waren es noch 59.300 Beschäftigte. Die meisten Beschäftigten in dieser Altersgruppe gab es im vergangenen Jahr im verarbeitenden Gewerbe, dem