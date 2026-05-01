Die übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt in Thüringen in diesem Jahr schwach aus. Im April sank die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat nur leicht. 71.417 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 825 Personen weniger als im März, aber 758 mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vormonats.