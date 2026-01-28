Thüringer AfD: AfD-Treffen mit Rechtsextremisten belastet Arbeit im Landtag

Wenig Chancen für Besetzung von Ämtern

AfD-Fraktionsvize Daniel Haseloff verteidigte das Treffen, über das der Bundesvorstand nicht informiert worden sei. Es sei um einen Austausch, ein Gespräch gegangen. Nach seinen Angaben sieht die AfD - anders als in der Vergangenheit - die Vizepräsidentenwahl im Landtag nicht in einem Zusammenhang mit der Besetzung des Richterwahlausschusses. Derzeit können in Thüringen keine neuen Richter berufen werden, weil der Ausschuss nicht komplett ist. Die AfD verlange, dass sich die Kandidaten für den Richterwahlausschuss in ihrer Fraktion vorstellen, sage Haseloff.