Thüringer AfD: AfD-Treffen mit Rechtsextremisten belastet Arbeit im Landtag

Erfurt (dpa/th) - Das Treffen hochrangiger Thüringer AfD-Politiker mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner im Landtag belastet die Kompromisssuche bei der Besetzung wichtiger Ämter im Parlament. Das Treffen mit Sellner zu Wochenbeginn, das den AfD-Bundesvorstand zu einer Prüfung veranlasse, zeige, "wie die AfD hier unterwegs ist", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in Erfurt. Auch die Fraktionschefs von BSW, SPD und Linke verurteilten das Treffen einen Tag vor dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.