Weil in den Klassenzimmern immer mehr Kinder sitzen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit- beziehungsweise eine Hyperaktivitätsstörung – kurz ADHS – haben, sollten diese Krankheitsbilder in der Lehrerausbildung nach Einschätzung von Medizinern deutlich stärker thematisiert werden. „Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass im Lehramtsstudium solche Themen wie ADHS oder Autismus oder Lese-Rechtschreib-Schwäche fast gar keine Rolle spielen“, sagte der Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums des Klinikums in Suhl, Carsten Wurst, unserer Redaktion. „So kommen die jungen Lehrer mit ganz viel Euphorie in die Klassen und erleben dort eine völlig andere Welt.“ Schon in ihrer Ausbildung müsse man ihnen klar machen, dass sie in ihrem Berufsalltag mit an ADHS und ähnliche Störungen erkrankten Kindern konfrontiert werden. „ADHS gehört einfach heute zur Kindheit mit dazu“, sagte Wurst. Er ist gleichzeitig der Kinderschutzbeauftragte der Landesärztekammer Thüringen.