Die Thüringer AfD zieht mit acht Abgeordneten in den neu gewählten Bundestag ein. Zu den am Sonntag gewählten Parlamentariern gehören nicht nur die sieben AfD-Politiker, die ihre Wahlkreise in Thüringen gewonnen hatten. Darüber hinaus zieht für die AfD das bisherige Landtagsmitglied Torben Braga in den Bundestag, wie aus Angaben der Bundeswahlleiterin hervorgeht.