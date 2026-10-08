1325-jähriges Jubiläum der Ersterwähnung, 1075 Jahre Reichstag in Arnstadt (Otto der Große), 625 Jahre Ersterwähnung der Thüringer Bratwurst, 500. Geburtstag von Graf Günther XLI., 325 Jahre Bach in Arnstadt, 300 Jahre Grundsteinlegung Neues Palais – 2029 gibt es in Arnstadt allerhand Grund zu feiern. Das soll mit dem Thüringentag geschehen. Kürzlich verabschiedete der Stadtrat das Konzept, mit dem man bei der Landesregierung punkten will.