Thüringens Zukunft: Zukunftsvision für Thüringen gesucht - Experten berufen

Voigt: "Möchte ein ambitioniertes Ziel"

Technologische Veränderungen und geopolitische Krisen hätten Auswirkungen bis ins kleinste Dorf, sagte Voigt. Die Politik reagiere auf Probleme oft mit Kurzatmigkeit. Gebraucht würden aber auch Zukunftsvisionen. "Ich möchte ein ambitioniertes Ziel, aber auch einen realistischen Blick", so Voigt. Gute Vorschläge, die in Thüringen funktionierten, könnten auch Deutschland helfen. Er werde persönlich die Verantwortung dafür übernehmen, dass Vorschläge der Kommission nach einem demokratischen Entscheidungsprozess umgesetzt werden, so der Regierungschef.