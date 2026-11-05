Thüringens Zukunft: Zukunftsvision für Thüringen gesucht - Experten berufen

Erfurt (dpa/th) - Etwa 30 Experten aus Wissenschaft, Industrie, Kultur und Kommunen machen sich in den kommenden Monaten Gedanken über Thüringens Zukunft. Sie sollen eine Vision mit Vorschlägen entwickeln, wie Thüringen im Jahr 2035 vor dem Hintergrund von Bevölkerungsschwund, Konflikten in der Gesellschaft und einer immer wichtiger werdenden Künstlichen Intelligenz aussehen soll. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) stellte in Erfurt die von ihm berufenen Mitglieder bei ihrem ersten Arbeitstreffen vor.