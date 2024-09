Das war knapp, aber Thüringen behält auch nach der Brandenburg-Wahl all seine Superlative: Wir sind das einzige Bundesland, in dem die AfD stärkste Partei ist, wir haben in Sonneberg deutschlandweit den einzigen Landrat der AfD, bei uns ist Sahra Wagenknecht mit ihrer Partei neuen Typus am stärksten.