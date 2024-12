Thüringens Sportler des Jahres gewählt: Trotz Olympia – Zwei Wintersportler triumphieren

Paris, Paris – von wegen! Wurden am vergangenen Sonntag in Baden-Baden gleich drei Olympiasieger von den grandiosen Sommerspielen im Auge des Eiffelturms zu Deutschlands Sportlern des Jahres gekürt, so könnte man das Wahlergebnis in Thüringen fast als verkehrte Welt bezeichnen. Mit Skilangläuferin Victoria Carl, Rennrodler Max Langenhan und den Handballern des ThSV Eisenach triumphieren hierzulande zwei Wintersportler und eine außergewöhnliche Ballsportmannschaft, die in diesem Jahr konstant für viele Schlagzeilen sorgte, zuletzt allerdings auch für ein paar negative abseits des Hallenparketts.