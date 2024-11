Thüringens Sportler des Jahres gesucht: Die 10 000-Stimmen-Marke soll endlich fallen

Olympische Spiele und Paralympics in Paris mit Thüringer Medaillen, dazu großartige Siege von Wintersportlern aus Südthüringen und viele Erfolge in den Mannschaftssportarten: Das zu Ende gehenden Sportjahr hat in Thüringen erneut eine breite Erfolgspalette zu bieten. Und wie immer, können Sie, liebe Leser, und alle Sportfans am Ende des Jahres für Ihre Favoriten und Lieblinge bei der Wahl der „Thüringer Sportler des Jahres 2024“ abstimmen. Die nunmehr 33. Umfrage läuft bis zum 15. Dezember. Das Voting ist per Post mit dem abgedruckten Stimmzettel oder online möglich. Veröffentlicht werden die Ergebnisse am 21. Dezember. Unter allen Umfrageteilnehmern werden schöne Preise verlost (siehe Stimmzettel).