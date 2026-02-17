Wenn es bei diesen Olympischen Spielen Medaillen für Deutschland gibt, dann fast immer im Eiskanal. Ein Garant für die beiden Doppel-Olympiasiege der Thüringer Rennrodler Max Langenhan und Julia Taubitz ist Mechaniker Robert Eschrich (40) aus Schmiedefeld, selbst einst Rodler, zweifacher Familienvater und ewiger Tüftler. Im Nachgang der Rodelwettbewerbe nahm er sich Zeit für ein aufschlussreiches Gespräch.