Kommen demnächst Totschläger und Vergewaltiger auch in Thüringen auf freien Fuß? Schon möglich! Wenn Fristen nicht eingehalten werden, Verfahren zu lange dauern, dann müssen Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das geschieht bundesweit gar nicht mal so selten. Der Grund: Staatsanwaltschaften und Gerichte sind personell unterbesetzt und die Beschäftigten arbeiten größtenteils noch in der digitalen Steinzeit. Das gilt für alle Bundesländer, nicht nur für Thüringen. Deshalb ist es nicht überraschend, dass die Zufriedenheit mit der Justiz und das Vertrauen in den Rechtsstaat bei vielen Menschen immer weiter schwindet.