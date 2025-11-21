Mal wieder landet Thüringen beim Deutschland-Vergleich der gesetzlichen Renten auf dem letzten Platz. Die Gründe dafür sind lange bekannt: Im Freistaat waren und sind Hochlohnbranchen wie Bergbau, Chemie oder Auto schwach vertreten, es gibt kaum potente Industrie- oder Hightech-Schwergewichte, es dominieren kleine und kleinste Unternehmen. Wenige hoch qualifizierte Arbeitsstellen, dafür viele brüchige Erwerbsbiografien und noch mehr Niedriglohnjobs: Das ist die Mixtur, die zu den kleinen Renten führt. Immerhin: Weil Ost-Frauen viel häufiger und länger gearbeitet haben, sind deren Renten meist höher als die im Westen – und damit auch die Gesamtbezüge vieler Rentner-Ehepaare der mittleren sozialen Schichten.