Thüringens oberstes Gericht: Verfassungsrichter gesucht - AfD fehlt Kandidat

Erfurt (dpa/th) - An Thüringens oberstem Gericht müssen wichtige Posten nachbesetzt werden, doch der Thüringer AfD-Fraktion fehlt es nach eigenen Angaben an geeigneten Kandidaten für den Posten eines Verfassungsrichters. "Wir können momentan keinen Vorschlag machen", sagte der justizpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Sascha Schlösser, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Man befinde sich noch in der Findungsphase. Es sei nicht einfach, jemanden zu finden, der als AfD-Kandidat für einen solchen Posten antreten wolle.