Thüringens oberstes Gericht: Verfassungsrichter gesucht - AfD fehlt Kandidat

Brandmauer adé? Ausnahme vom Tabu

"Es gab ja einen AfD-Kandidaten und der ist zurückgezogen worden. Bis jetzt gibt es keinen neuen Kandidaten", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl. Der 39-Jährige machte klar, dass die Koalition aus CDU, Thüringen.Gerecht und SPD einen Kandidaten an der Hand hat. Geplant sei, der AfD den Namen nach den Herbstferien zu nennen, damit sie sich mit dem Kandidaten auseinandersetzen kann. "Jetzt brauchen wir aber natürlich auch einen Namen der AfD, um uns auch mit dem zu beschäftigen", sagte Bühl. Ziel sei eine Wahl noch in diesem Jahr. "Wir versuchen das bis zum Dezember-Plenum so zu finalisieren, dass man auch über diesen Kandidaten abstimmen kann", sagte Bühl. Auch für den Posten des stellvertretenden Mitglieds am Verfassungsgerichtshof habe man einen Kandidaten.