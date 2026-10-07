Thüringens Ministerpräsident: Doktortitel entzogen – Kretschmer stellt sich hinter Voigt

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stärkt seinem Thüringer Amtskollegen Mario Voigt (beide CDU) den Rücken nach dessen Entscheidung, den Entzug seiner Doktorwürde zu akzeptieren. "Mario Voigt hat meine volle Unterstützung", sagte Kretschmer. Voigts Prioritätensetzung verdiene Respekt. "Er ist bereit, die juristische Auseinandersetzung um seinen Doktortitel zu beenden, weil ihm seine Arbeit für Thüringen wichtiger ist."