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Thüringens Ministerpräsident Doktortitel entzogen – Kretschmer stellt sich hinter Voigt

Michael Kretschmer lobt Mario Voigt für dessen Entscheidung, den Entzug seines Doktortitels zu akzeptieren. Warum er Voigts Prioritäten respektiert.

Thüringens Ministerpräsident: Doktortitel entzogen – Kretschmer stellt sich hinter Voigt
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Ministerpräsident Michael Kretschmer (r.) sagte seinem Thüringer Amtskollegen Mario Voigt seine Unterstützung zu. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stärkt seinem Thüringer Amtskollegen Mario Voigt (beide CDU) den Rücken nach dessen Entscheidung, den Entzug seiner Doktorwürde zu akzeptieren. "Mario Voigt hat meine volle Unterstützung", sagte Kretschmer. Voigts Prioritätensetzung verdiene Respekt. "Er ist bereit, die juristische Auseinandersetzung um seinen Doktortitel zu beenden, weil ihm seine Arbeit für Thüringen wichtiger ist." 

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Er kenne Voigt als einen Ministerpräsidenten, der Verantwortung übernehme. "Er hat in einer schwierigen politischen Situation eine Regierung gebildet, führt sie zusammen und arbeitet daran, Thüringen wirtschaftlich und gesellschaftlich voranzubringen", sagte Kretschmer. 

Voigt hatte zuvor bekanntgegeben, dass er eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz gegen den Entzug seiner Doktorwürde zurückgenommen habe. Er begründete dies damit, den Fokus auf seine Arbeit als Regierungschef legen zu wollen.