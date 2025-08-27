Thüringens Industrie: Thüringer Industrieumsatz erholt sich - Ilm-Kreis stark

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Industrieumsatz hat sich in der ersten Jahreshälfte erholt - aber nicht alle Landesteile profitieren davon. Kräftig zulegen konnte vor allem der Ilm-Kreis mit einem Umsatzplus von knapp 52 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024, wie das Statistische Landesamt in Erfurt berichtete. Die Region zwischen Ilmenau und Arnstadt beherbergt das "Erfurter Kreuz" als Thüringens wichtigstes Gewerbegebiet mit einer Reihe großer Unternehmen. Insgesamt stiegen die Erlöse der Industrieunternehmen im Freistaat bis Ende Juni nur um 2,7 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro.