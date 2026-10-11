 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Deutschland & Welt

  4. Ramelow erinnert an einstigen Weggefährten

Thüringens früherer First Dog Ramelow erinnert an einstigen Weggefährten

«Vertrauter. Weggefährte. Quatschmacher. Tröster. Familie.» – Mit diesen Worten gedenkt Bodo Ramelow seinem verstorbenen Hund Attila. Anlass ist der Welthundetag.

Thüringens früherer First Dog: Ramelow erinnert an einstigen Weggefährten
1
Ramelow mit Frau und Hund bei der Stimmabgabe zur Landtagswahl in Thüringen im Jahr 2019. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt (dpa/th) - Er war Thüringens First Dog und hatte einen Platz in der Staatskanzlei: Mit einem emotionalen Post hat Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow an seinen verstorbenen Hund Attila erinnert. Der 70-Jährige teilte anlässlich des Welthundetags am Samstag eine Kachel bei X mit einem Bild seines treuen Begleiters und den Worten "Vertrauter. Weggefährte. Quatschmacher. Tröster. Familie." Dazu schrieb der Linke-Politiker: "Allen Fellnasen und ihren Menschen, ob an unserer Seite oder für immer in unseren Herzen, einen fröhlichen Welthundetag!" und stellte ein Herz und ein Pfoten-Emoji dazu. 

Nach der Werbung weiterlesen

Attila war viele Jahre lang Ramelows täglicher Begleiter. Der Jack-Russell-Terrier hatte ein Körbchen in der Staatskanzlei und war bei manchen Medienterminen dabei. Ramelow nahm den Hund auch oft bei der Stimmabgabe zu wichtigen Wahlen mit. Im Jahr 2023 verabschiedete sich Ramelow von seinem Hund mit einem Blog-Eintrag mit dem Titel "Ode an unseren treuen Attila". Bodo Ramelow war zwischen 2014 und 2024 fast zehn Jahre lang - mit kurzer Unterbrechung - Ministerpräsident in Thüringen.