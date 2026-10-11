Thüringens früherer First Dog: Ramelow erinnert an einstigen Weggefährten

Erfurt (dpa/th) - Er war Thüringens First Dog und hatte einen Platz in der Staatskanzlei: Mit einem emotionalen Post hat Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow an seinen verstorbenen Hund Attila erinnert. Der 70-Jährige teilte anlässlich des Welthundetags am Samstag eine Kachel bei X mit einem Bild seines treuen Begleiters und den Worten "Vertrauter. Weggefährte. Quatschmacher. Tröster. Familie." Dazu schrieb der Linke-Politiker: "Allen Fellnasen und ihren Menschen, ob an unserer Seite oder für immer in unseren Herzen, einen fröhlichen Welthundetag!" und stellte ein Herz und ein Pfoten-Emoji dazu.