Thüringens Dörfer: Dorfzentrum mit Behördenterminal? Vorreiter gesucht

Erfurt (dpa/th) - Im kommenden Jahr sollen in ersten Pilotdörfern in Thüringen neue Angebote getestet werden - vom Behördenterminal bis zu einem Raum für Telemedizin. Das kündigte Thüringens Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) nach ihrer Sommertour durch ländliche Regionen in Erfurt an. Es gehe darum, die vielen Dörfer im Freistaat lebenswerter für Familien, aber auch für ältere Menschen zu machen. Dazu sollen die Dorfzentren durch eine Reihe von Funktionen aufgewertet und als Treffpunkte für die Bewohner lebendiger werden.