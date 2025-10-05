Die Gesundheit – ein Thema, mit dem sich heutzutage nicht mehr nur die reifere Generation beschäftigt. Vorsorge für das Alter, Wundermittel gegen einen Blähbauch oder Schlafmittel für den aufwühlenden Alltag. Statt auf Antibiotika oder die üblichen Drogerieprodukte zurückzugreifen, werden alternative Heilmittel immer beliebter. Wo kleine weiße Kügelchen vor zehn Jahren weitestgehend noch belächelt wurden, herrscht nun ein weitreichender Markt mit hoher Nachfrage – so auch in Meiningen und der Rhön.