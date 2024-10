Am Freitag, den 25. Oktober, starten die Damen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) mit großer Vorfreude in die neue Thüringenliga-Saison. Um 19 Uhr ertönt der Anpfiff beim Heimspiel in der Lohau-Halle gegen den VSV Jena.