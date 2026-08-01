Paul Eckstein, Kapitän des 1. Suhler SV: „Ein 2:2 hätt’ ich unterschrieben – vorher und auch nach dem Spiel. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ich glaube, Geratal war auch ein bisschen überrascht, dass wir auch so viel den Ball haben wollten, auch so viel Ballbesitz und einen guten Ballbesitz hatten und auch viele Bewegungen innerhalb der Position hatten. Damit kamen sie meiner Meinung nach nicht so gut zurecht in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten merkst du dann halt schon, dass bei uns so ein bisschen die Körner gefehlt haben. Und dann die Abgezocktheit von Geraberg. Sie schaffen es jedes Jahr, in der Liga zu bleiben. Das ist ja irgendwo auch eine Kunst, die man haben muss. Trotzdem: Meiner Meinung nach haben wir unverdient verloren. Mit einem Unentschieden wären beide Mannschaften gut bedient gewesen. Aber wir haben uns vor den ganzen Zuschauern hier echt gut verkauft.“