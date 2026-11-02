In einem hochklassigen Spitzenspiel der Kegel-Thüringenliga der Männer (120 Wurf) setzten sich die Gäste vom KC Gut Holz Kaltensundheim mit 6:2 Punkten (3612:3507 Holz) beim Ohrdrufer KSV durch. Das Spiel begann mit einer Machtdemonstration der Gäste in den ersten beiden Duellen. Julian Schmuck erwischte einen Sahnetag und ließ Sven Lehmann beim klaren 4:0 nach Satzpunkten (SaP) und starken 613 zu 543 Kegeln keine Chance. Noch deutlicher machte es Ramon Roland Ziegner, der mit dem Tagesbestwert von herausragenden 650 Kegeln Florian Erdmann (570 Kegel, 0:4 SaP) distanzierte und Kaltensundheim früh auf die Siegerstraße brachte.