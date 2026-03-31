In der letzten Saisonpartie konnten die Kegelmänner des SV 08 Steinach nach den jüngsten Niederlagen nicht mehr in den Kampf um die Krone des Thüringer Keglerverbandes (TKV) eingreifen. Sie bekamen aber mit dem Ohrdrufer KSV, auf dessen Heimbahn, wahrlich den wohl härtesten Gegner der verbleibenden Mannschaften im Kampf um den dritten Platz vorgesetzt. Und der Gastgeber ließ von Anfang an keinen Zweifel, die beiden Tabellenpunkte im Ohratal zu belassen.