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Thüringenliga-Duell Die Härten der Sonneberger Bahn

Auf der schwer bespielbaren Anlage „Erholung“ wird mit Steinach zäh gerungen. Nach einem bis zum Schluss packenden Kampf gibt es dennoch einen klaren Sieger.

Als Kegler der Bahn die Schuld am eigenen Versagen zu geben, gilt eigentlich als verpönt. Im Falle der Sonneberger Kegelbahn scheiden sich bei dieser Frage jedoch die Geister. Das Kreisderby in der Thüringenliga zwischen der SG 1951 Sonneberg und dem SV 08 Steinach hat diese Diskussion wieder einmal ans Tageslicht gehoben. „Meistens trainieren wir nicht mal, um uns auch im Training nicht zu sehr ärgern zu müssen.“ lautete der allgemeine Tenor der SG-Kegler vor der Partie. Diese Aussage verrät schon einiges über die schwere Bespielbarkeit der Anlage.

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Die Steinacher gaben sich vor dem Kreisderby kämpferisch. Wollten sie doch die Oberhand behalten und vor allem zwei Tabellenpunkte mit zurück auf den Fellberg nehmen. Gästekapitän Felix Gießler rutschte wider Erwarten in das Startpaar. Ihm zur Seite stand zu seinem ersten Einsatz Steinachs Neuzugang Martin Biehl, welcher sich mit starken Leistungen in den Kader der ersten Mannschaft gespielt hatte. Beide bekamen die Härten der Sonneberger Bahn gleich zu spüren.

Zäher Auftakt auf schwieriger Anlage

Die Sonneberger starteten mit René Taubert und Martin Zinner, welcher nach 60 Wurf und schlechtem Spiel folgerichtig gegen Tillmann Höllwarth ausgewechselt wurde. Eigentlich sollte die Stärke im Heimvorteil liegen. Schon zu Beginn sah man offensichtlich, was hier in den Übungsstunden versäumt wurde und ohne Training dieser Vorteil bei Ergebnissen gerade um 500 Kegel verpuffte.

Beide Mannschaften konnte sich einen Punkt bei Holzgleichheit erarbeiten. „Für die Zuschauer ist das schon harte Kost, wenn sonst Zahlen von 560 aufwärts in der höchsten Thüringer Spielklasse üblich sind. Jeder Spieler kann sich situativ einstellen, um das beste Ergebnis herauszuholen. Aber in Sonneberg drei gleiche Gassen in Folge zu spielen, ist schon eine Kunst“, so der Steinacher Kapitän.

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Im Mitteldurchgang ging es nicht sehr viel besser weiter, wobei die knappen Einzelduelle eine hervorragende Spannung aufbaute. Julian Mahr und Marvin Steiner sicherten gegen Silvio Büttner und Mario Zitzmann beide Mannschaftspunkte (MaP) für die Brunnenstädter, was zusätzlich einen Vorsprung von mageren 47 Kegel zur Folge hatte.

Die Sonneberger Angriffsbemühungen gingen in Person von Robert Sauerteig (Tagesbestwert mit 557 Kegeln) und Philip Lukow an den Start. Ihnen gegenüber standen Felix Jenrich – Mannschaftsbester der Steinacher mit 533 Kegeln – und Sascha Weigelt. Schon nach zwei gespielten Bahnen waren die Steinacher in einen knappen Rückstand geraten, da das Schlusspaar der Spielzeugstädter ein kleines Feuerwerk an der sonst mageren Kegelkost ablieferte. Aber auch die Steinacher ließen sich nicht beirren. Sie nutzten die konditionellen Schwächen von Sauerteig und Lukow auf der Schlussbahn gnadenlos aus.

Steinach bleibt im Finale stabil

„Das Kreisderby war zum Ende hin an Spannung kaum zu übertreffen. Man hat gesehen, dass Steinach in den letzten Abräumern doch des Öfteren ein glücklicheres Händchen hatte. Aber mit den zu Beginn gezeigten unterirdischen Leistungen kann man so ein Spiel eben nicht gewinnen. Unser Anspruch zu Hause sind eigentlich 3200 Kegel plus. Davon waren wir heute sehr weit entfernt, aber die Bahn hat eben auch nicht mehr zugelassen. Wenn man sich zu sehr plagen muss und dann doch dem Erfolg hinterherläuft, bleibt schon manchmal der Spaß auf der Strecke“ so Robert Sauerteig im Nachgang der Partie.

Die Zuschauer kamen zwar nicht Ergebnistechnisch auf ihre Kosten. Aber dieser 6:2-Sieg (3069:3092) nach MaP der Steinacher über die Kreisstädter wird aufgrund der Spannung bis zum Schluss wahrscheinlich noch lange im Gedächtnis bleiben.