Thüringenliga-Duell Die Härten der Sonneberger Bahn

Als Kegler der Bahn die Schuld am eigenen Versagen zu geben, gilt eigentlich als verpönt. Im Falle der Sonneberger Kegelbahn scheiden sich bei dieser Frage jedoch die Geister. Das Kreisderby in der Thüringenliga zwischen der SG 1951 Sonneberg und dem SV 08 Steinach hat diese Diskussion wieder einmal ans Tageslicht gehoben. „Meistens trainieren wir nicht mal, um uns auch im Training nicht zu sehr ärgern zu müssen.“ lautete der allgemeine Tenor der SG-Kegler vor der Partie. Diese Aussage verrät schon einiges über die schwere Bespielbarkeit der Anlage.