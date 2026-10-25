Thüringenliga-Duell Die Härten der Sonneberger Bahn

Steinach bleibt im Finale stabil

„Das Kreisderby war zum Ende hin an Spannung kaum zu übertreffen. Man hat gesehen, dass Steinach in den letzten Abräumern doch des Öfteren ein glücklicheres Händchen hatte. Aber mit den zu Beginn gezeigten unterirdischen Leistungen kann man so ein Spiel eben nicht gewinnen. Unser Anspruch zu Hause sind eigentlich 3200 Kegel plus. Davon waren wir heute sehr weit entfernt, aber die Bahn hat eben auch nicht mehr zugelassen. Wenn man sich zu sehr plagen muss und dann doch dem Erfolg hinterherläuft, bleibt schon manchmal der Spaß auf der Strecke“ so Robert Sauerteig im Nachgang der Partie.