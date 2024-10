Fans des FC Rot-Weiß streichen eine Mauer im Gästeblock mit den Vereinsfarben. Foto: Imago//Sascha Fromm

Vermummte Anhänger der Gästemannschaft vermummten sich vor Spielbeginn und strichen eine Mauer im Gästeblock mit „FC RWE“ in rot und weißer Farbe. Fraglich ist, wie sie die Wandfarbe und die Farbroller in den Block geschmuggelt haben. Die Verantwortlichen von Carl Zeiss Jena wollen die Wand in den kommenden Tagen wieder mit grauer Farbe überstreichen.