Natürlich sagt der eine, dass er es gar nicht schaffen will. Und die andere, dass wir noch viel mehr schaffen könnten, wenn wir wollen. Ein Dritter will die Dinge heute ordnen, währen ein Vierter Deutschland ächzen sieht. Wir haben Thüringer Spitzenpolitiker der sechs Parteien gefragt, die seit 2015 im Thüringer Landtag saßen: Haben wir in Thüringen es geschafft? Hier sind ihre Antworten.