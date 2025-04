Die Zahl der Mitglieder in den Sportvereinen von Thüringen hat zum zweiten Mal in Folge einen Bestwert erreicht. Nach dem Rekord von 2023 traten im vergangenen Jahr weitere 9076 Personen in einen der 3200 Vereine im Freistaat ein. Somit bereichern 375 997 Mitglieder den organisierten Sport in Thüringen, wie der Landessportbund mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 18,3 Prozent der thüringischen Bevölkerung.