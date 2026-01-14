Thüringen wirbt in Oberhof: Das Grüne Herz schlägt auch für den Sport

Das Grüne Herz ist auf Startleibchen zu sehen, auf Werbebanden, an Start- und Zieltoren und auch direkt im Eis der Rennrodelbahn. So soll die Werbung für den Freistaat die Wohnzimmer in aller Welt erreichen. In der Vorwoche schalteten allein in Deutschland zwischen 1,2 und 3,9 Millionen TV-Zuschauer bei den Biathlon-Rennen ein. Beim Volleyball und Handball tauchte „Das Grüne Herz“ zudem bereits auf Werbebanden auf – bei Spielen der beiden Thüringer Bundesligisten VfB Suhl und ThSV Eisenach.