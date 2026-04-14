Wenn das kein Problem mit Ansage ist: Schon seit den späten 1990er Jahren wird immer wieder davor gewarnt, dass die Personalkosten – und vor allem die Pensionen – Thüringen eines Tages auffressen werden. Und allmählich schlägt die Falle jetzt zu, wenn die geburtenstarken Jahrgänge („Generation der Boomer“ genannt) in den Ruhestand gehen. Immer weniger Menschen im Land, aber mehr Pensionäre lassen die Schere noch weiter aufgehen. Mit einem Abbau an Stellen – die KI soll Aufgaben übernehmen – und einem Stellenpool will Staatskanzleichef Stefan Gruhner jetzt gegensteuern. Ein Vorhaben, das dennoch recht hilflos wirkt.