Schmierereien voller Judenhass, Ausgrenzung jüdischer Studierender, anti-israelische Parolen in Hörsälen: Nach Einschätzung der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Thüringen haben sich die Universitäten und Fachhochschulen im Freistaat im vergangenen Jahr zu Zentren judenfeindlicher Einstellungen entwickelt. Ausgehend von den Hochschulen hätten sich inzwischen „Allianzen verschiedener vermeintlich progressiver Gruppierungen aus akademischen, migrantischen und linken Milieus“ gebildet, von denen immer wieder antisemitische Vorfälle ausgingen, sagte die Leiterin von Rias Thüringen, Susanne Zielinski, am Dienstag in Erfurt.