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Thüringen-Tourismus Rennsteiglauf bekommt den Thüringer Tourismuspreis

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Thüringen. Ein Schloss und der traditionelle Rennsteiglauf wurden in diesem Jahr als touristische Höhepunkte ausgezeichnet.

Thüringen-Tourismus: Rennsteiglauf bekommt den Thüringer Tourismuspreis
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Die Heidecksburg gehört zu den Ausgezeichneten beim Thüringer Tourismuspreis (Archivbild). Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Bad Blankenburg (dpa/th) - Alle Tourismuspreise des Freistaats gehen in diesem Jahr in Regionen des Thüringer Walds. Ausgezeichnet wurden der Landkulturhof Glücksbringer aus Rudolstadt-Remda, der Familien, Landwirtschaft, Tiere und Natur näherbringen will, sowie das Naturcamp Lenkgrund in Frauenwald. Preise erhielten auch das Naturhistorische Museum Schloss Heidecksburg in Rudolstadt für Digitalangebote sowie der Rennsteiglauf, der jährlich Tausende Läufer auf den Kamm des Thüringer Waldes lockt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. 

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Die Jury hatte unter insgesamt 92 Bewerbungen zu entscheiden. Das waren bei der 14. Auflage der Preisvergabe laut Ministerium so viele Bewerber wie nie zuvor. Die Preisträger in den vier Kategorien erhielten jeweils 5.000 Euro sowie eine Plakette, mit der sie auf die Auszeichnung verweisen können. Mit ihr würdigt das Ministerium touristische Leistungen, Projekte und Angebote, die beispielgebend für den Tourismus im Freistaat sein können. 

"Die Bewerbungen zeigen, dass gute touristische Ideen nicht nur in klassischen Beherbergungsbetrieben entstehen, sondern auch in Museen, bei Veranstaltungen, in Kommunen und in vielen anderen Bereichen", erklärte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) nach Ministeriumsangaben bei der Preisverleihung in Bad Blankenburg. Qualität und Gästebedürfnisse seien wichtiges Kriterien für den Thüringen-Tourismus, so der Geschäftsführer der Tourismus GmbH, Christoph Gösel.