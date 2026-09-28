Thüringen-Tourismus: Rennsteiglauf bekommt den Thüringer Tourismuspreis

Bad Blankenburg (dpa/th) - Alle Tourismuspreise des Freistaats gehen in diesem Jahr in Regionen des Thüringer Walds. Ausgezeichnet wurden der Landkulturhof Glücksbringer aus Rudolstadt-Remda, der Familien, Landwirtschaft, Tiere und Natur näherbringen will, sowie das Naturcamp Lenkgrund in Frauenwald. Preise erhielten auch das Naturhistorische Museum Schloss Heidecksburg in Rudolstadt für Digitalangebote sowie der Rennsteiglauf, der jährlich Tausende Läufer auf den Kamm des Thüringer Waldes lockt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.