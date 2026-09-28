Thüringen-Tourismus: Rennsteiglauf bekommt den Thüringer Tourismuspreis

Die Jury hatte unter insgesamt 92 Bewerbungen zu entscheiden. Das waren bei der 14. Auflage der Preisvergabe laut Ministerium so viele Bewerber wie nie zuvor. Die Preisträger in den vier Kategorien erhielten jeweils 5.000 Euro sowie eine Plakette, mit der sie auf die Auszeichnung verweisen können. Mit ihr würdigt das Ministerium touristische Leistungen, Projekte und Angebote, die beispielgebend für den Tourismus im Freistaat sein können.