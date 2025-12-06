Thüringen-Tourismus: Neue Strategie für den Tourismus als Milliardenbranche

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringen-Tourismus ist mit einem Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Freistaat. Über 20.000 Menschen seien in dem Bereich beschäftigt, der im vergangenen Jahr rund zehn Millionen Übernachtungen verbuchte und 72 Millionen Tagestouristen, sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) in einer Landtagsdebatte in Erfurt. Allein die Steuereinnahmen für die öffentlichen Kassen beliefen sich zuletzt auf etwa 390 Millionen Euro pro Jahr.