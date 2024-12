Thüringen Risiko AfD? Heikle Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

Erfurt - Brombeertörtchen, violettes Licht und "Brombeer-Bier" in Flaschen: Am Tag vor der Ministerpräsidentenwahl feierten CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und SPD in Thüringen ihren Koalitionsvertrag, nun kommt die erste Bewährungsprobe - Ausgang offen. Ohne eigene Mehrheit und gegen eine starke AfD mit dem Rechtsaußen Björn Höcke geht Deutschlands erste Brombeer-Koalition in die Wahl des Regierungschefs.