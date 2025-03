Nach der Absage der 37. Thüringen-Radrundfahrt der Frauen vor gut einer Woche hat Cheforganisatorin Vera Hohlfeld in einem umfangreichen Statement harte Kritik an der neuen Landesregierung geübt. „Die Vertrauensbasis wurde durch das Agieren der Thüringer Staatskanzlei komplett zerstört. Unsere langjährige Arbeit wurde respektlos mit Füßen getreten, was letztendlich der Dolchstoß für die 37. Auflage der Lotto Thüringen Ladies Tour war“, schrieb Hohlfeld in der Stellungnahme, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht wurde.