Trainer wünscht sich HSV, Darmstadt 98 oder Schalke

Den Meuselwitzern war das egal. Sie freuen sich nun auf einen interessanten Kontrahenten in der ersten DFB-Pokal-Runde. Trainer Georg-Martin Leopold hat sogar schon drei Wunschgegner: "Wir haben viele HSV-Fans in der Mannschaft, ich habe in Darmstadt gearbeitet, also würde ich auch Darmstadt nehmen. Und mein Sohn ist Schalke-Fan. Also diese drei. Wäre schön, wenn es klappt", sagte der Trainer.