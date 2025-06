Gerade an heißen Sommertagen ist es wohltuend, aus der flirrenden Hitze in Erfurt oder Jena auf die Höhen und damit in die Frische des Thüringer Waldes zu entfliehen. Anders als vor allem in den Zentren der beiden größten Städte des Freistaats drückt inmitten der Wälder keine Wärme vom Boden aus nach oben. Oft weht zwischen den Hügelkuppen eine sanfte, kühlende Brise. Ganz abgesehen von dem Schatten, den die Bäume spenden, von denen es in den Wäldern des Landes naturgemäß deutlich mehr gibt als in den Städten.